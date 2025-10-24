Le plaisir de déguster soirée dégustation Chez les Italiens Chartres

Le plaisir de déguster soirée dégustation Chez les Italiens

8 rue des Changes Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 38 – 38 – EUR

Début : Vendredi 2025-10-24 19:30:00

Une soirée dégustation Chez les Italiens Venez découvrir et déguster des vins Italiens assosiés aux saveurs Italiennes, en partenariat avec le Plaisir de déguster …

Cette expérience œnologique en plusieurs temps vous fera voyager à travers une sélection de crus soigneusement choisis. Guidée par un passionné, la dégustation devient un véritable moment d’échange, de découverte et de plaisir des sens. Une parenthèse gourmande à vivre pleinement, entre convivialité, finesse et partage. Au programme découverte de 4 accords mets, et mets et vins. 38 .

8 rue des Changes Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 23 78 20 38

