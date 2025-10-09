LE PLAISIR DE MANGER À LA RETRAITE Salle des dunes Saint-Brevin-les-Pins
Salle des dunes 17 av Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-10-09 15:00:00
fin : 2025-10-09 16:30:00
2025-10-09
Venez vous informer, découvrir des conseils et astuces pour des repas simples, variés et adaptés.
Action de prévention santé proposée par le CCAS de Saint-Brevin les Pins
Jeudi 9 octobre de 15h à 16h30
Sur inscription 02 40 82 35 00 .
Salle des dunes 17 av Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 35 00 ccas@saint-brevin.fr
