LE PLAISIR DE MANGER À LA RETRAITE Salle des dunes Saint-Brevin-les-Pins

LE PLAISIR DE MANGER À LA RETRAITE Salle des dunes Saint-Brevin-les-Pins jeudi 9 octobre 2025.

LE PLAISIR DE MANGER À LA RETRAITE

Salle des dunes 17 av Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 15:00:00

fin : 2025-10-09 16:30:00

Date(s) :

2025-10-09

Venez vous informer, découvrir des conseils et astuces pour des repas simples, variés et adaptés.

Action de prévention santé proposée par le CCAS de Saint-Brevin les Pins

Jeudi 9 octobre de 15h à 16h30

Sur inscription 02 40 82 35 00 .

Salle des dunes 17 av Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 35 00 ccas@saint-brevin.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LE PLAISIR DE MANGER À LA RETRAITE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Saint Brevin