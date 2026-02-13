Le plaisir, la peur et le triomphe – Joaquim Fossi, Maison Folie Moulins, Lille

Le plaisir, la peur et le triomphe – Joaquim Fossi Jeudi 23 avril, 19h30 Maison Folie Moulins Nord

Face à la déferlante d’images qui nous parviennent, Joaquim Fossi s’arrête sur quelques-unes pour tenter de comprendre de quoi est fait le 21e siècle. Il essaie de reprendre le contrôle et de restaurer nos imaginaires. Avant nous, il y a eu ces images d’un animal dessiné sur les parois d’une grotte, d’un homme cloué sur une croix, de corps fauchés par la guerre, de femmes tondues, d’un humain marchant sur la lune… La photographie avait déjà bouleversé notre manière de voir le monde. Aujourd’hui, le 21e siècle marque une nouvelle rupture : les images circulent sans limite, diffusées en continu sur nos écrans. Celle d’un enfant échoué sur une plage, de rivages dévastés par une vague géante, d’un ours perdu sur une banquise en train de fondre. Joaquim Fossi, né dans ce siècle où la visibilité prime sur le sens, tente de reprendre le contrôle du regard et de l’attention. Et s’arrête sur certaines de ces images, pour les regarder autrement et réinventer notre rapport à celles‑ci.

avec Joaquim Fossi ; conception, texte et jeu Joaquim Fossi ; Production : Prémisses ; Coproduction : Théâtre de la Bastille – Paris, Théâtre d’Orléans – Scène nationale, Les Célestins – Théâtre de Lyon ; Avec le soutien du Théâtre de l’Athénée – Louis Jouvet, Le Bercail – Outil de création marionnette & arts associés ; création le 13 janvier 2026 au Théâtre d’Orléans – Scène nationale.© Joaquim Fossi

La maison Folie Moulins est un équipement culturel pluridisciplinaire de la Ville de Lille, né à l’occasion de Lille 2004 – Capitale européenne de la culture. Nichée au cœur du quartier populaire de Moulins, elle est installée dans les bâtiments d’une ancienne brasserie construite au XIXème siècle. Afin de réhabiliter et valoriser ce patrimoine architectural, la Ville de Lille a fait appel aux architectes Baron et Louguet.

Joaquim Fossi interroge les images qui saturent nos écrans. En s’arrêtant sur certaines, il invite à reprendre le contrôle du regard et à repenser notre imaginaire face au flot d’images du 21e siècle.

