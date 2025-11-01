Le plaisir, la peur et le triomphe Théâtre-cinéma Fontenay-le-Fleury Fontenay-le-Fleury

Le plaisir, la peur et le triomphe Vendredi 13 mars 2026, 20h30 Théâtre-cinéma Fontenay-le-Fleury Yvelines

Entrées payantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T20:30:00 – 2026-03-13T21:45:00

Fin : 2026-03-13T20:30:00 – 2026-03-13T21:45:00

Avant moi il y a eu l’image d’un animal sur les parois d’une grotte, l’image d’un individu attaché à une croix, l’image d’hommes tués à la guerre, l’image d’une femme tondue par un homme, l’image d’un humain sur la Lune, l’image d’une femme peinte en Italie, le regard fuyant.

Puis il y a eu le vingt-et-unième siècle ; je suis né et Internet aussi.

Il y a eu l’image d’un jeune garçon échoué sur la plage, les nombreuses images de corps en train de faire l’amour, l’images de plages ravagées par le passage d’une vague, l’image d’un ours polaire isolé sur un petit bout de banquise, le regard fuyant.

Le Plaisir, la Peur et le Triomphe est une tentative d’immobiliser les images, de les regarder autrement et de réinventer notre relation à elles.

Théâtre-cinéma Fontenay-le-Fleury Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury Fontenay-le-Fleury 78330 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « fossijoaquim@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0646419353 »}]

Club Tendre – Joaquim Fossi images theatre