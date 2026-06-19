Le Plaisir Tour Moulin de la Récense Ventabren

Informations pratiques

Ventabren

Le Plaisir Tour

Mercredi 8 juillet 2026 de 19h à 23h. Moulin de la Récense 153 Rte de Coudoux Ventabren Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Le Plaisir Tour c’est une bande de copains humoriste qui profitent de l’été pour faire une tournée tous ensemble au soleil.

Plusieurs dates à différents endroits dans le sud, nous ouvrons les portes vers 19h00 pour profiter des lieux et le lancement des spectacles sera vers 20h30 .

Moulin de la Récense 153 Rte de Coudoux Ventabren 13122 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 68 19 64 42 affairedecomedie@gmail.com

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English :

Le Plaisir Tour is a group of comedian friends who are taking advantage of the summer to go on a tour together in the sun.

L’événement Le Plaisir Tour Ventabren a été mis à jour le 2026-06-19 par Provence Tourisme