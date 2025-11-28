Le Plan B. Salle des Consuls Monflanquin

Le Plan B.

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-11-28

Pièce de théâtre Le Plan B., de Claude Monteil, interprétée par la section théâtre de la MJC de Monflanquin, Les Planches pour Rire.

Quatre couturières se retrouvent dans leur atelier pour accueillir le petit-fils de leur patron décédé. Pleines d’espoir, elles espèrent qu’il reprendra la direction de l’entreprise familiale, mais ce dernier a décidé de mettre tout le personnel à la retraite et de vendre l’entreprise avant de repartir pour les Etats-Unis. Aidées de leur mannequin vedette, elles vont alors tout tenter pour sauver leurs emplois et leur entreprise. .

Salle des Consuls Rue des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine mjcmongflanquin@gmail.com

English : Le Plan B.

Play Le Plan B., by Claude Monteil, performed by Les Planches pour Rire, the theater section of MJC Monflanquin.

German : Le Plan B.

Theaterstück Le Plan B., von Claude Monteil, aufgeführt von der Theaterabteilung des MJC Monflanquin, Les Planches pour Rire.

Italiano :

Spettacolo Le Plan B., di Claude Monteil, messo in scena dalla sezione teatrale del MJC di Monflanquin, Les Planches pour Rire.

Espanol : Le Plan B.

Obra Le Plan B., de Claude Monteil, representada por la sección de teatro del MJC de Monflanquin, Les Planches pour Rire.

