le Plan de Table Salle de Variétés Bonne Garde Nantes
le Plan de Table Salle de Variétés Bonne Garde Nantes samedi 11 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 21:00 – 22:30
Gratuit : non à partir de 4€ Vous pouvez réserver vos places en ligne.Possibilité de régler sur place en CB, espèce et chèque. Tout public
Un mariage, c’est une famille et une belle famille ! Et réciproquement ! Et c’est peut-être la que les ennuis commencent. Il s’agit d’organiser le plan de table d’un mariage que les futurs époux souhaitent intime. Mais l’intimité est une notion toute relative surtout quand deux mondes s’affrontent. La soirée va être l’occasion de confronter les sentiments des uns et des autres.
Salle de Variétés Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200
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