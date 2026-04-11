le Plan de Table, Salle de Variétés Bonne Garde, Nantes

le Plan de Table Samedi 11 avril, 21h00 Salle de Variétés Bonne Garde Loire-Atlantique

à partir de 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T21:00:00+02:00 – 2026-04-11T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-11T21:00:00+02:00 – 2026-04-11T22:30:00+02:00

Un mariage, c’est une famille et une belle famille ! Et réciproquement ! Et c’est peut-être la que les ennuis commencent. Il s’agit d’organiser le plan de table d’un mariage que les futurs époux souhaitent intime. Mais l’intimité est une notion toute relative surtout quand deux mondes s’affrontent. La soirée va être l’occasion de confronter les sentiments des uns et des autres.

Salle de Variétés Bonne Garde 2 rue Paul Théry, Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventim-light.com/fr/a/6794f23956fce07b6c227689 »}]

Un mariage intime, deux familles, un plan de table explosif. Quand deux mondes s’affrontent, la soirée révèle tensions, émotions et non-dits. L’intimité, finalement, est très relative. théâtre Nantes

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