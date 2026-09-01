Le plan de table Savenay
samedi 19 septembre 2026 · Savenay
Informations pratiques
Savenay
Le plan de table
35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La troupe de théâtre Les Bons Amis, section de l’Amicale Laïque, vous propose une soirée à ne pas manquer avec cette comédie familiale !
Un mariage, c’est une famille et une belle famille ! Et réciproquement ! Et c’est peut-être là que les ennuis commencent. Gaëtan et Suzy projettent de se marier dans deux mois.
Une comédie de mœurs grinçante, bien ancrée dans son temps, le ridicule des préjugés « bon chic bon genre » et des susceptibilités conjugales éclate face à l’épreuve redoutable du plan de table. Une comédie familiale tout public en deux actes. Comédie de Jean Paul Le Guédic, mise en scène de Mathilde Berthier.
tarifs : 8 €, 5 € moins de 16 ans, gratuit moins de 10 ans. .
35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire reservationsals@free.fr
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English :
L’événement Le plan de table Savenay a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon
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