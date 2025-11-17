Le plan et la coupe avec Patricia Mazuy et Patrick Bouchain Lafayette Anticipations Paris

Le plan et la coupe avec Patricia Mazuy et Patrick Bouchain Lafayette Anticipations Paris lundi 17 novembre 2025.

Cette seconde soirée réunit la cinéaste Patricia Mazuy, figure singulière du cinéma français et Patrick Bouchain, architecte et scénographe connu pour son approche engagée et participative de l’architecture.

Patricia Mazuy signe dès la fin des années 1980 des films marquants tels que Peaux de vaches (1989), Saint-Cyr (2000) ou plus récemment Bowling Saturne (2022). Son cinéma explore les rapports de pouvoir, la violence contenue et la quête d’émancipation. L’étrangeté du monde, la noirceur des âmes, y infuse avec d’autant plus d’âpreté que sa mise en scène est ancrée dans la matérialité des paysages contemporains et de l’architecture du banal.

Architecte, urbaniste, scénographie, Patrick Bouchain a réalisé de nombreux projets phares de la scène culturelle contemporaine, comme le Lieu Unique à Nantes, la Condition Publique à Roubaix ou encore le Théâtre équestre Zingaro à Aubervilliers, qui témoignent d’une passion inentamée pour le théâtre et les arts vivants. Pionnier de la reconversion des sites industriels en lieux de culture, cet esprit libre – qui est également cinéphile – a toujours refusé de s’inscrire à l’ordre des architectes. Il milite pour une pratique collaborative de l’architecture (avec les habitant·es, les ouvrier·es, les architectes…), collabore régulièrement avec des artistes etdéfend l’idée de « faire autrement » contre la puissance asphyxiante de la norme.

Que fait l’architecture au cinéma ? Le cinéma peut-il penser l’architecture ? En faisant dialoguer en duo des architectes et des cinéastes aux préoccupations communes, ce cycle de rencontres conçu et animé par Isabelle Regnier, journaliste au Monde, propose de faire craquer les lignes dans lesquelles les disciplines tendent à se cloisonner, pour explorer de nouvelles perspectives et de nouveaux regards.

Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris

