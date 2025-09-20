Le plan secret de l’abbaye, un jeu de piste à l’abbaye du Relec D111 Plounéour-Ménez

Le plan secret de l’abbaye, un jeu de piste à l’abbaye du Relec D111 Plounéour-Ménez samedi 20 septembre 2025.

Le plan secret de l’abbaye, un jeu de piste à l’abbaye du Relec

D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Enquêtez sur le mystérieux plan de l’abbaye, disparu après un incendie, et partez à la recherche des indices disséminés dans les différents bâtiments et jardins.

Grâce à des énigmes simples, des jeux d’observation, des devinettes et un brin d’imagination, les enfants dès 5 ans et leurs accompagnants découvriront ensemble la vie des moines cisterciens.

Le parcours dure environ 1h30, en autonomie, à l’aide d’un livret et d’une boussole fournis à l’accueil. Une fois les bâtiments identifiés, les participants se transforment en architectes et reconstituent le plan original de l’abbaye sous forme de puzzle-maquette.

Un moment de partage familial pour découvrir l’histoire, l’architecture et les jardins de ce site patrimonial d’exception. Dernier départ à 16h30. .

D111 Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97

