Le Plancher, Concert LA SURADA, musiques de Véracruz Espace Glenmor Carhaix-Plouguer

Le Plancher, Concert LA SURADA, musiques de Véracruz Espace Glenmor Carhaix-Plouguer samedi 18 octobre 2025.

Le Plancher, Concert LA SURADA, musiques de Véracruz

Espace Glenmor Amphi Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

La Surada souffle le vent chaud du sud du Mexique et compte parmi les premiers groupes de femmes instrumentistes dans cette musique qu’est le « Son Jarocho » de Veracruz. Si la pratique a été longtemps réservée aux hommes, les musiciennes s’en sont aujourd’hui emparées, à l’instar de ces chanteuses et instrumentistes de talent Sirani Guevarra (guitare media, jarana, zapateado, voix), Eréndira Blanco Vargas (jarana tercera, voix), Guadalupe Santiago (requinto, voix), Patricia Barradas (jarana, zapateado, voix), Charlotte Espieussas (accordéon, percussions, voix). Les musiciennes bousculent les codes, s’approprient les textes, écrivent des paroles engagées, souvent féministes, défendent une autre vision de cette musique, résolument ouverte à toustes.

Leurs voix puissantes dessinent la beauté des paysages du Sotavento, le chant des oiseaux, la nature débordante, les histoires d’amour et de désamour, la brujeria et les mythes, mais aussi parfois les luttes. La poésie chantée est déclamée à pleins poumons, sous forme de chant à répondre, et la rythmique ternaire des cordes et percussions portent en elles les racines métisses de cette musique européenne (baroque, hispanique), africaine, et indigena. .

Espace Glenmor Amphi Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Plancher, Concert LA SURADA, musiques de Véracruz Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2025-09-05 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée