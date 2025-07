Le Plancher Festival théâtral rural »Le Champ des Possibles” Mézeray

Les Closages Mézeray Sarthe

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-08-24 17:00:00

fin : 2025-08-24 18:15:00

2025-08-24

Une plongée plastique, musicale et théâtrale dans la folie d’un homme / Seul-en-scène

Le plancher raconte l’histoire vraie et pourtant incroyable d’une œuvre d’art miraculeusement retrouvée dans une ferme des Pyrénées. Un plancher gravé dans les années 70 par un paysan béarnais, Jean Crampilh-Broucaret, dit Jeannot. Dans son parcours de vie semé de traumatismes et de destins contrariés, Jeannot, reclus et terré, tentera tout au long de sa courte vie de se construire et d’exister. En 1971, après la mort de sa mère, il sculpte 208 mots sur du bois brut, un cri de douleur et de révolte. Il mourra à 33 ans, de faim et de solitude.

Cette œuvre brute bouleverse le monde de l’art collectionneurs, psychanalystes et écrivains dont Perrine Le Querrec, qui en fait un récit en 2005.

Nicolas Degremont incarne Jeannot dans un seul en scène, accompagné au violoncelle par Catherine Fleau et mis en scène par Frédéric Cherboeuf.

Joué sur une réplique fidèle du plancher, nous avons rêvé ce spectacle comme une œuvre d’art dans laquelle le texte, la musique et la lumière plongent le spectateur dans la tempête intérieure de Jeannot.

Puissant et poétique, Le plancher est une expérience sensorielle qui interroge la marginalité et l’oubli.

Parce que l’art survit à la douleur, nous avons voulu faire de cette œuvre sombre un hymne à la vie et à la création.

Conseillé + 15 ans, représentation dans un hangar agricole. Petite buvette proposée sur place.

Festival organisé par la Compagnie La Part de l’Ombre, grâce au soutien des villes de Mézeray et Malicorne-sur-Sarthe, de la Communauté de communes du Val de Sarthe, du Fond de la Vie Associative, du Ministère de la Culture été Culturel 2025, du Crédit Mutuel de La Suze-sur-Sarthe, des Fraisiers Production, du Magasin Frais Malin de Noyen-sur-Sarthe, et du Grenier Malicornais. .

Les Closages Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

English :

A plastic, musical and theatrical plunge into one man?s madness / Seul-en-scène

German :

Ein plastisches, musikalisches und theatralisches Eintauchen in den Wahnsinn eines Mannes / Seul-en-scène

Italiano :

Un tuffo visivo, musicale e teatrale nella follia di un uomo / Seul-en-scène

Espanol :

Una inmersión visual, musical y teatral en la locura de un hombre / Seul-en-scène

