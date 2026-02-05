Le plancton à la loupe Perros-Guirec
Le plancton à la loupe Perros-Guirec lundi 22 juin 2026.
Le plancton à la loupe
112 Chemin de la Pointe Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 10:30:00
fin : 2026-06-22 11:30:00
Date(s) :
2026-06-22
Lors d’un atelier, vous ferez la connaissance de ces organismes planctoniques, d’une importance capitale pour l’équilibre de toute la biosphère. Entre prélèvements et observations au microscope, vous apprendrez à manipuler du matériel scientifique. .
112 Chemin de la Pointe Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le plancton à la loupe Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme de Perros-Guirec