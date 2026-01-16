Le planétarium fait étape à Najac Salle des fêtes Najac

Le planétarium fait étape à Najac

Salle des fêtes 6 rue Lapeyrade Najac Aveyron

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Pour avoir des étoiles plein les yeux en ce début d’année, le Planétarium sera à Najac pour 3 séances astronomiques pour petits et grands!

Départ de la Terre, voyage autour de la Lune et système solaire puis galaxie, et dans un 2eme temps un film astronomique.

Salle des fêtes 6 rue Lapeyrade Najac 12270 Aveyron Occitanie

English :

For a starry-eyed start to the new year, the Planetarium will be in Najac for 3 astronomical sessions for young and old!

