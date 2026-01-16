Le planétarium fait étape à Najac Salle des fêtes Najac
Le planétarium fait étape à Najac dimanche 25 janvier 2026.
Le planétarium fait étape à Najac
Salle des fêtes 6 rue Lapeyrade Najac Aveyron
Pour avoir des étoiles plein les yeux en ce début d’année, le Planétarium sera à Najac pour 3 séances astronomiques pour petits et grands!
Départ de la Terre, voyage autour de la Lune et système solaire puis galaxie, et dans un 2eme temps un film astronomique.
Pensez à réserver vos places directement en ligne
https://www.billetweb.fr/planetarium-bad-itinerant-salle-des-fetes-najac 10 .
Salle des fêtes 6 rue Lapeyrade Najac 12270 Aveyron Occitanie
English :
For a starry-eyed start to the new year, the Planetarium will be in Najac for 3 astronomical sessions for young and old!
