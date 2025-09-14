Le plantain, plante tout en 1 Sermamagny
Territoire de Belfort
Gratuit
Début : 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
Cet atelier propose de découvrir les extraordinaires ressources du plantain. Les participants apprendront sur le terrain à le reconnaître et à le cueillir. Ils découvriront les multiples vertus médicinales du plantain et ses bienfaits sur le corps humain et feront connaissance avec les nombreux autres êtres vivants qui bénéficient du plantain.
Sur inscription .
Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
