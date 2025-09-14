Le plantain, plante tout en 1 Sermamagny

Le plantain, plante tout en 1 Sermamagny dimanche 14 septembre 2025.

Territoire de Belfort

Le plantain, plante tout en 1 Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-14

Cet atelier propose de découvrir les extraordinaires ressources du plantain. Les participants apprendront sur le terrain à le reconnaître et à le cueillir. Ils découvriront les multiples vertus médicinales du plantain et ses bienfaits sur le corps humain et feront connaissance avec les nombreux autres êtres vivants qui bénéficient du plantain.

Sur inscription .

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

English : Le plantain, plante tout en 1

German : Le plantain, plante tout en 1

Italiano :

Espanol :

L’événement Le plantain, plante tout en 1 Sermamagny a été mis à jour le 2025-05-21 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)