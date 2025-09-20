LE PLANTIER DE COSTEBELLE JEP 2025 Le plantier de Costebelle Hyères

LE PLANTIER DE COSTEBELLE JEP 2025 Le plantier de Costebelle Hyères samedi 20 septembre 2025.

LE PLANTIER DE COSTEBELLE JEP 2025 20 et 21 septembre Le plantier de Costebelle Var

10€ PAR PERSONNE PREVOIR L’APPOINT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Une visite exceptionnelle à ne pas manquer !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Plantier du Costebelle ouvre ses portes et vous invite à une expérience unique. Venez découvrir ce lieu chargé d’histoire et de beauté, guidé par le propriétaire des lieux, pour une visite commentée de 1h45.

Au programme :

Visite du parc botanique : Un voyage au cœur de la nature, entre espèces rares et végétation luxuriante.

La chapelle : Un lieu de paix et de spiritualité, riche de son histoire.

La maison de Paul Bourget : Plongez dans l’univers du célèbre romancier et laissez-vous imprégner par l’atmosphère de son époque.

Les écuries : Avant de quitter le site, découvrez ces installations et le charme intemporel du lieu.

Tarif : 10€ par personne (prévoir l’appoint).

Un moment inoubliable vous attend, entre histoire, culture et nature !

Pensez à vous inscrire.

Le plantier de Costebelle Avenue de la Font des Horts, 83400 Hyères, France Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 33676870156 https://www.hyeres-tourisme.com/patrimoine-culturel/le-plantier-de-costebelle [{« type »: « phone », « value »: « 0676870156 »}, {« type »: « email », « value »: « famillelugagne@orange.fr »}] Parc d’acclimatation créé en 1857 par la Baronne de Prailly autour de la maison de l’écrivain P. Bourget. Essences exotiques, arboretum, collection botanique, sculptures et fontaine. Visite sur rdv uniquement.

Une visite exceptionnelle à ne pas manquer !

RENAUD LUGAGNE