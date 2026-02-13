LE PLANTIER DE COSTEBELLE, Le plantier de Costebelle, Hyères

LE PLANTIER DE COSTEBELLE 6 et 7 juin Le plantier de Costebelle Var

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T07:30:00+02:00 – 2026-06-06T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T07:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:30:00+02:00

Parc botanique, écuries et chapelle

Le plantier de Costebelle 714 avenue La Font des Horts, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 76 87 01 56 http://www.parcsetjardinspaca.com [{« type »: « phone », « value »: « 0676870156 »}, {« type »: « email », « value »: « famillelugagne@orange.fr »}] Parc d’acclimatation créé en 1857 par la Baronne de Prailly autour de la maison classée de l’écrivain Paul Bourget, le plantier de Costebelle présente de nombreuses essences exotiques (jubéas du Chili, arbousiers de Chypre, ravénéas rivularis…) accompagnées de sculptures, fontaine et éléments de rocaille. Vous y croiserez des tortues d’Hermann dont il est l’un des refuges. Ouvert sur rendez-vous d’avril à juillet et septembre (8h-14h) tarif 10 € par personne. Visite libre. Visites guidées facultatives. La visite se fait sans sac (à déposer à l’entrée). Durée de la visite : 1 heure environ.

© Renaud Lugagne