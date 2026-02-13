Le plastique, Késako ?! Fillé
Le plastique, Késako ?! Fillé jeudi 23 avril 2026.
Le plastique, Késako ?!
Rue du Canal Fillé Sarthe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 16:30:00
2026-04-23
Après une découverte animée de l’exposition Bienvenue à Paplaland, les enfants découvre par le jeu et la création l’originie du plastique, sa consommation et son recyclage.
Atelier ludique pour partir à la découverte du monde mystérieux du plastique. Une chose est sûre, après avoir vécu cet atelier, vous ne verrez plus le plastique du même œil ! Atelier co-animé avec la chargée d’éducation à l’environnement de la Communauté de communes du Val de Sarthe.
6€ par participant 6 ans à 10 ans durée 1h30 à 2h .
Rue du Canal Fillé 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 57 05 10 ile.moulinsart@valleedelasarthe.fr
After an animated discovery of the Welcome to Paplaland exhibition, children can playfully and creatively explore the origins of plastic, its consumption and recycling.
