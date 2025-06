Le plastique pas si fantastique ! Ecomusée de la Bintinais Rennes 24 juillet 2025

Entrée libre

En famille, venez découvrir le monde magique du réemploi et de l’économie circulaire et celui un peu moins magique des déchets et de leur impact sur l’environnement. L’équipe de Pakadur (« emballage » en breton) vous propose des jeux, tous plus rigolos les uns que les autres, pour vous mettre en action et vous donnez envie de réduire votre quantité de déchets !

Début : 2025-07-24T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-24T18:00:00.000+02:00

Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine