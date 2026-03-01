Le plastique peut-il devenir fantastique ? Hall Rennes 28 et 29 mars Ille-et-Vilaine

Et si nous rendions au plastique son caractère fantastique des années 80 ?

Venez à la découverte du plastique et de ses enjeux pour mieux appréhender nos futurs. Son histoire, sa composition, ses risques mais aussi ses alternatives n’auront plus de secrets pour vous.

​

_« Nous sommes **Charlotte, Sacha et Antoine**, étudiants en prépa **AgroVéto au Rheu**, prêts à poursuivre en tant qu’ingénieurs, agronomes et vétérinaires. Issus tous trois de BTS agricole nous sommes sensibles et engagés aux enjeux environnementaux et à la protection du vivant »._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-29T18:00:00.000+02:00

1



Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

