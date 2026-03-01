Le plastique peut-il devenir fantastique ? Hall Rennes
Le plastique peut-il devenir fantastique ? Hall Rennes samedi 28 mars 2026.
Le plastique peut-il devenir fantastique ? Hall Rennes 28 et 29 mars Ille-et-Vilaine
Et si nous rendions au plastique son caractère fantastique des années 80 ?
Venez à la découverte du plastique et de ses enjeux pour mieux appréhender nos futurs. Son histoire, sa composition, ses risques mais aussi ses alternatives n’auront plus de secrets pour vous.
_« Nous sommes **Charlotte, Sacha et Antoine**, étudiants en prépa **AgroVéto au Rheu**, prêts à poursuivre en tant qu’ingénieurs, agronomes et vétérinaires. Issus tous trois de BTS agricole nous sommes sensibles et engagés aux enjeux environnementaux et à la protection du vivant »._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-28T14:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-29T18:00:00.000+02:00
1
Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine