LE PLATEAU COMEDY CLUB – STAND UP – MONSIEUR LE ZINC BONNE NOUVELLE Paris

LE PLATEAU COMEDY CLUB – Stand Up Paris Bonne Nouvelle Vivez le meilleur du stand-up parisien chaque mardi soir avec Le Plateau Comedy Club, le nouveau rendez-vous incontournable du comedy club à Paris !Situé au cœur du 10e arrondissement, Monsieur le Zinc – Bonne Nouvelle vous ouvre ses portes pour une soirée stand-up pleine de rires, de talents et de convivialité. Le Plateau Comedy Club, c’est une sélection des meilleurs humoristes de la scène stand-up actuelle, dans une ambiance détendue et chaleureuse, à deux pas des Grands Boulevards.Le bar se trouve à seulement : • 3 minutes à pied de la station Bonne Nouvelle (lignes 8 et 9), • 5 minutes de Strasbourg – Saint-Denis (lignes 4, 8, 9), • 10 minutes à pied du quartier République, • et 15 minutes en métro de Châtelet, Montmartre ou Bastille. Chaque billet pour Le Plateau Comedy Club vous donne droit à une boisson offerte (bière, vin ou soft, selon votre sélection). C’est donc l’occasion parfaite de découvrir un comedy club à Paris, de rire un bon coup et de trinquer entre amis ! À noter : les humoristes sont rémunérés au chapeau (libre participation à la fin du spectacle), et le placement en salle se fait par ordre d’arrivée.Arrivez tôt pour avoir les meilleures places ! Standup, stand-up, comedy club, Paris.C’est Le Plateau Comedy Club, tous les mardis à 20h30.Réservez vite, les places partent vite !

MONSIEUR LE ZINC BONNE NOUVELLE 16 RUE DE MAZAGRAN 75010 Paris 75