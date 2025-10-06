LE PLATEAU COMEDY CLUB – STAND UP – MONSIEUR LE ZINC BONNE NOUVELLE Paris

LE PLATEAU COMEDY CLUB – STAND UP – MONSIEUR LE ZINC BONNE NOUVELLE Paris lundi 6 octobre 2025.

LE PLATEAU COMEDY CLUB – STAND UP Début : 2025-10-06 à 20:30. Tarif : – euros.

?? Le Plateau Comedy Club – Tous les lundis à 20h30 au bar Monsieur le Zinc (Paris 10e).Le meilleur du stand-up parisien, une boisson offerte avec chaque billet, et des humoristes rémunérés au chapeau dans une ambiance chaleureuse.?? À deux pas des Grands Boulevards :• 3 min de Bonne Nouvelle (lignes 8 et 9)• 5 min de Strasbourg–Saint-Denis (lignes 4, 8, 9)• 10 min de République• 15 min en métro de Châtelet, Montmartre ou Bastille?? Réservez dès maintenant, les places sont limitées ! ???? Chaque billet pour Le Plateau Comedy Club vous donne droit à une boisson offerte (bière, vin ou soft, selon votre sélection). C’est donc l’occasion parfaite de découvrir un comedy club à Paris, de rire un bon coup et de trinquer entre amis ! À noter : les humoristes sont rémunérés au chapeau (libre participation à la fin du spectacle), et le placement en salle se fait par ordre d’arrivée.Arrivez tôt pour avoir les meilleures places ! Standup, stand-up, comedy club, Paris.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

MONSIEUR LE ZINC BONNE NOUVELLE 16 RUE DE MAZAGRAN 75010 Paris 75