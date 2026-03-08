LE PLATEAU DES POÈTES

Bas des Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-21 2026-03-28

Dans le cadre du Printemps des Poètes, découvrez le Plateau des Poètes lors d’une visite guidée entre patrimoine, nature et paysages remarquables, au cœur d’un jardin emblématique de Béziers.

Dans le cadre du Printemps des Poètes , découvrez le Plateau des Poètes lors d’une visite guidée alliant histoire, patrimoine et nature. Ce jardin paysager emblématique de Béziers révèle ses statues, ses allées et ses perspectives remarquables, témoins de son riche passé. Une promenade culturelle et contemplative, invitant à explorer un lieu incontournable de la ville, entre art, verdure et harmonie des paysages.

Réservation obligatoire Pas de billetterie sur place. .

Bas des Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Printemps des Poètes, discover the Plateau des Poètes on a guided tour of heritage, nature and remarkable landscapes, in the heart of an emblematic Béziers garden.

L’événement LE PLATEAU DES POÈTES Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34