Yvelines

Le Plein été Collectif 12 Mantes-la-Jolie 5 juillet 2025 15:00

Le Plein été 5 juillet – 20 septembre Collectif 12 Yvelines

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T15:00:00 – 2025-07-05T22:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T22:00:00

Né en 2020, Le Plein été du Collectif 12 s’appuie sur la résidence d’une douzaine d’artistes de 10 compagnies de théâtre et de danse, investissant le lieu pour expérimenter des collaborations inédites et développer des actions communes à la rencontre des habitants. Articulant stages pour les plus jeunes, itinérance (collectes de paroles, écriture publique, poésie, musique) et ouvertures au public, Le Plein été se déroule principalement sur le mois de juillet, fin août, et se termine avec l’été par une création chorégraphique en espace naturel, Nid, de Gaëlle Mangin (Cie Tada-Chérie), et une soirée festive le 20 septembre au Collectif 12.

Les stages s’adressent à un public d’enfants, adolescents et jeunes, les autres activités sont à destination de tous les publics. (Tous les détails des ateliers et des réservations sont à retrouver sur notre site internet : www.collectif12.org).

Le Plein été se déroule principalement dans les quartiers du Val Fourré et de Gassicourt de la ville de Mantes-la-Jolie.

Le projet débute le 5 juillet avec l’événement public Les saisons de la transition au Collectif 12 et se clôt le 20 septembre avec Passages secrets (après-midi en espace public) et La soirée d’allumage de saison (au Collectif 12).

Avec le soutien la Préfecture des Yvelines et de la DRAC Île-de-France dans le cadre du dispositif Été Culturel.

Collectif 12 174 boulevard du Maréchal Juin 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0130332265 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@collectif12.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://collectif12.org/ »}] [{« link »: « http://www.collectif12.org »}]

Plein Eté

© Collectif 12