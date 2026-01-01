Le Plongeoir de la piscine au chapiteau Le Mans
Le Plongeoir de la piscine au chapiteau Le Mans dimanche 18 janvier 2026.
Le Plongeoir de la piscine au chapiteau
6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 11:00:00
fin : 2026-01-18 12:30:00
Date(s) :
2026-01-18
Le saviez-vous ? Avant d’être consacrés au cirque contemporain, les lieux du Plongeoir étaient aquatiques ! De l’ancienne piscine des Sablons au Chapiteau permanent, plongez dans 60 ans d’histoire et laissez-vous conter la reconversion des lieux.
En partenariat avec le service Tourisme et Patrimoine de la Ville du Mans. .
6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
English :
