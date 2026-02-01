Le Plongeoir de la piscine au chapiteau Parvis du Chapiteau Le Mans
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Le saviez-vous ? Avant d’être consacrés au cirque contemporain, les lieux du Plongeoir étaient aquatiques ! De l’ancienne piscine des Sablons au Chapiteau permanent, plongez dans 60 ans d’histoire et laissez-vous conter la reconversion des lieux.
En partenariat avec le service Tourisme et Patrimoine de la Ville du Mans. .
Parvis du Chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 45 54
