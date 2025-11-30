LE PLONGEOIR, PÔLE NATIONAL CIRQUE LE MANS DE LA PISCINE AU CHAPITEAU parvis du chapiteau Le Mans
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-30 11:00:00
fin : 2025-11-30 12:30:00
2025-11-30
Le saviez-vous ? Avant d’être consacrés au cirque contemporain, les lieux du Plongeoir étaient aquatiques ! De l’ancienne piscine des Sablons au Chapiteau permanent, plongez dans 60 ans d’histoire et laissez-vous conter la reconversion des lieux.
Un partenariat entre Le Plongeoir et le service Tourisme et Patrimoine de la ville du Mans.
Tout public
Tarif 5 € sur réservation .
parvis du chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30
