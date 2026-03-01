Le Plongeoir, pôle national cirque Le Mans de la piscine au chapiteau parvis du chapiteau Le Mans

Le Plongeoir, pôle national cirque Le Mans de la piscine au chapiteau

parvis du chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 11:00:00

fin : 2026-03-29 12:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Le saviez-vous ? Avant d’être consacrés au cirque contemporain, les lieux du Plongeoir étaient aquatiques ! De l’ancienne piscine des Sablons au Chapiteau permanent, plongez dans 60 ans d’histoire et laissez-vous conter la reconversion des lieux.

En partenariat avec le service Tourisme et Patrimoine de la Ville du Mans

Tout public

Tarif 5 € sur réservation sur leplongeoir-cirque.fr .

