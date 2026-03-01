Le Plouf Bleu des Givrés Plage de la Bellangenêt Clohars-Carnoët

Le Plouf Bleu des Givrés

Plage de la Bellangenêt Lieu-dit Bellangenet Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Dans le cadre de Mars Bleu, la CPTS du Pays de Quimperlé vous donne rendez-vous à la plage de la Bellangenêt au Pouldu (Clohars-Carnoët) pour un moment à la fois givré… et chaleureux?!

De 10h à 13h, participez à un bain de mer tonique, aux côtés des courageux du Plouf des Givrés.

Pour se réchauffer après le plongeon, un sauna gratuit sera installé directement sur la plage.

Un temps convivial, sportif et engagé pour rappeler l’importance du dépistage du cancer colorectal et se mobiliser ensemble en bleu. .

Plage de la Bellangenêt Lieu-dit Bellangenet Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 7 45 10 12 69

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English : Le Plouf Bleu des Givrés

L’événement Le Plouf Bleu des Givrés Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-03-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS