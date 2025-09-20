Le plus ancien monument de Bar-le-Duc Église Notre-Dame Salmagne

Le plus ancien monument de Bar-le-Duc 20 et 21 septembre Église Notre-Dame Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Plus ancien monument de Bar-le-Duc, l’église Notre-Dame, ancien prieuré de l’abbaye de Saint-Mihiel et longtemps unique paroisse de la ville, invite à une visite libre pour découvrir la richesse de son histoire. L’édifice porte l’empreinte de différentes périodes et styles architecturaux et conserve de remarquables œuvres, dont La Litanie de la Vierge du sculpteur de la Renaissance Jean Crocq.

L’association Bar’orgues présente également une visite de la tribune et une démonstration du grand orgue de l’église par groupe.

Construite et remaniée sur plusieurs siècles, entre les XIe et XVIIIe siècles, l'église est un ensemble de plusieurs styles architecturaux. Plus ancien édifice religieux de la ville, il fut également jusqu'en 1787 sa seule église paroissiale.

L’église est classée aux Monuments historiques depuis le 19 février 1981, et elle possède de nombreux objets également classés.

