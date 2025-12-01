Le plus grand cabaret de Barbières Salle de spectacle des ateliers magiques de Dani Lary Barbières
Salle de spectacle des ateliers magiques de Dani Lary 20 grande Rue, 26300 Barbières Barbières Drôme
Tarif : 45 – 45 – 190 EUR
Début : 2025-12-18 20:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-18 2025-12-19
Un show exceptionnel à Barbières avec Patrick Sébastien, Dani Lary et des artistes d’exception pour une soirée magique, drôle et spectaculaire.
Salle de spectacle des ateliers magiques de Dani Lary 20 grande Rue, 26300 Barbières Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 34 83 contact@dani-lary.com
English :
An exceptional show at Barbières with Patrick Sébastien, Dani Lary and exceptional artists for a magical, funny and spectacular evening.
German :
Eine außergewöhnliche Show in Barbières mit Patrick Sébastien, Dani Lary und Ausnahmekünstlern für einen magischen, lustigen und spektakulären Abend.
Italiano :
Uno spettacolo eccezionale al Barbières con Patrick Sébastien, Dani Lary e artisti d’eccezione per una serata magica, divertente e spettacolare.
Espanol :
Un espectáculo excepcional en Barbières con Patrick Sébastien, Dani Lary y artistas excepcionales para una velada mágica, divertida y espectacular.
