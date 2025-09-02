Le plus grand cabaret de Haute-Marne Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Le plus grand cabaret de Haute-Marne Samedi 11 avril 2026, 19h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Repas-spectacle : 75 € / Spectacle seul : 25 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T19:30:00 – 2026-04-11T23:30:00

Fin : 2026-04-11T19:30:00 – 2026-04-11T23:30:00

Venez vivre une soirée unique placée sous le signe du rêve, de l’humour et de la performance. Le plus grand cabaret de Haute-Marne vous propose un véritable dîner-spectacle : animation musicale live pendant le repas et numéros incroyables sur scène.

Au programme : Sylvain Adry et son Cube Show, Yohan le roi du Diabolo, l’énvoûtant Jérôme Murat, Xavier et son numéro de mât vertical explosif, ainsi que les danseuses de la revue Caprice.

Un événement orchestré et mis en scène par Christopher Muel, avec TEX en parrain et maître de cérémonie. Un cabaret 100 % Haute-Marne digne des plus grandes scènes parisiennes !

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s'accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l'ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

