Le Plus Grand Cabaret de Haute-Marne Saint-Dizier

Le Plus Grand Cabaret de Haute-Marne
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 25 – 25 – 75 EUR
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Tout public
Un plateau d’artistes, avec des numéros impressionnants, des danseuses qui illuminent la scène et un invité d’honneur Tex. Une soirée unique, entre rires, magie et grand spectacle. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
