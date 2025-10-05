LE PLUS GRAND CABARET VALLONNAIS – ESPACE CULTUREL PAUL GUIMARD Vallons De L Erdre

LE PLUS GRAND CABARET VALLONNAIS Début : 2025-10-05 à 14:30. Tarif : – euros.

MUSIQUE, THEATRE, DANSE, HUMOUR // TOUT PUBLICOuverture de saison VallonScènes 2025/2026 avec « Le plus grand cabaret vallonais » ! Découvrez les multiples talents de notre territoire. Artistes amateurs locaux se réunissent pour vous offrir un dimanche riche en surprises et en divertissements. Danse, théâtre, musique, humour… un cocktail explosif made in Vallons-de-l’Erdre qui promet joie et bonne humeur !Avec la participation du Théâtre du passant, Vritz variety village, Tendanse & cie, Saint Sul Comedy show, Y’ankadi, l’école de musique Poly’sons, La Cantaria, et Florian HAMON…

ESPACE CULTUREL PAUL GUIMARD BD JULES FERRY 44540 Vallons De L Erdre 44