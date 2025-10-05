Le Plus grand cabaret Vallonnais VallonScènes Vallons-de-l’Erdre

Le Plus grand cabaret Vallonnais VallonScènes Vallons-de-l’Erdre dimanche 5 octobre 2025.

Le Plus grand cabaret Vallonnais VallonScènes

Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 14:30:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Ouverture de la saison VallonScènes 2025-2026 avec Le plus grand Cabaret vallonnais , découvrez les multiples talents de notre territoire !

Artistes, amateurs, locaux se réunissent pour vous offrir un dimanche riche en surprises et en divertissements.

Danse, théâtre, humour… un cocktail explosif made in Vallons-de-l’Erdre qui promet joie et bonne humeur !

Avec la participation du Théâtre du Passant, Vritz Variety Village, TendanSe & Cie, St Sul’ Comédy Show, Y’Ankadi, Poly-Sons, La Cantaria, Florian HAMON… .

Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 29 33 00 contact@vallonsdelerdre.fr

English :

Opening of the VallonScènes 2025-2026 season with « Le plus grand Cabaret vallonnais », discover the many talents of our region!

German :

Eröffnung der Saison VallonScènes 2025-2026 mit « Le plus grand Cabaret vallonnais », entdecken Sie die vielfältigen Talente unserer Region!

Italiano :

Inaugurando la stagione VallonScènes 2025-2026 con « Le plus grand Cabaret vallonnais », scoprite i numerosi talenti della nostra regione!

Espanol :

Inauguración de la temporada VallonScènes 2025-2026 con « Le plus grand Cabaret vallonnais », ¡descubra los numerosos talentos de nuestra región!

L’événement Le Plus grand cabaret Vallonnais VallonScènes Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis