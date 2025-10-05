LE PLUS GRAND DES PETITS GARÇONS – LE DOUBLE FOND Paris

LE PLUS GRAND DES PETITS GARÇONS Début : 2025-10-05 à 16:30. Tarif : – euros.

LE PLUS GRAND DES PETITS GARÇONSavec Lilian WagnerLilian, jeune magicien, raconte comment il a commencé la magie en retournant dans sa chambre d’enfant chez ses parents : il retrouve ses anciens jouets et surtout sa première boîte de magie ! Des numéros visuels et interactifs parfaitement maîtrisés qui feront rire et rêver les petits comme les plus grands ! Attention la programmation est susceptible d’être modifiée sans préavis. Horaire d’arrivée : 15 mn avant le spectacle.

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris 75