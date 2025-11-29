LE PLUS HEUREUX DES TROIS – THEATRE MUNICIPAL Seremange Erzange

LE PLUS HEUREUX DES TROIS Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

LE PLUS HEUREUX DES TROISSamedi 29 novembre 2025 à 20h30avec Alexandre Pesle, David Martin, Gwenola de Luze et Rosalie HametA la Saint Alphonse, Alphonse Marjavel est le plus heureux des hommes. Il reçoit Jobelin, son ex-meilleur ami, amant de son ex-femme, et sa nièce Berthe. Son nouveau meilleur ami, Ernest, vit chez lui pour l’été et lui sert de partenaire aux dames. Quant à Ernest, il sert de partenaire à Hermance, la femme d’Alphonse.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE MUNICIPAL Rue Lyautey 57290 Seremange Erzange 57