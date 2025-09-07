Le plus heureux des trois Un dimanche au théâtre Montargis

Le plus heureux des trois Un dimanche au théâtre

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Début : 2026-03-08 15:00:00

2026-03-08

Alphonse Marjavel est le plus heureux des hommes. Pour la Saint Alphonse, sa femme Hermance, a invité tous ses amis Jobelin l’amant de sa première femme, sa nièce Berthe et Ernest son amant. Arrivent de la Sarthe, Omer et Mariette, les nouveaux domestiques qui, par leur candeur et leur ignorance, vont faire imploser tous les arrangements et l’organisation de ce joli petit monde … Avec le concours d’un cerf de la forêt de Compiègne, de Cléo le poisson rouge et d’un hanneton tout droit venu de Pruillé le Chétif ! .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

English :

Le plus heureux des trois A Sunday at the theater

German :

Der glücklichste der drei Ein Sonntag im Theater

Italiano :

Il più felice dei tre Una domenica a teatro

Espanol :

El más feliz de los tres Un domingo en el teatro

