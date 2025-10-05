Le plus long poème Espace Jean Mouton Salle des fêtes Pierrelatte

Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

2025-10-05

Animé par « Un euro ne fait pas le printemps ». Le plus long poème est une performance artistique participative menée par Yves Béal, poète et slameur. Chacun est invité à écrire quelques mots à partir d’une amorce proposée.

Espace Jean Mouton Salle des fêtes 7 avenue du maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

English :

Hosted by « Un euro ne fait pas le printemps ». Le plus long poème is a participatory artistic performance led by poet and slammer Yves Béal. Everyone is invited to write a few words based on a suggested starter.

German :

Moderiert von « Ein Euro macht noch keinen Frühling ». Das längste Gedicht ist eine partizipative Kunstperformance, die von Yves Béal, einem Dichter und Poetry Slammer, geleitet wird. Jeder ist eingeladen, anhand eines vorgeschlagenen Auftakts ein paar Worte zu schreiben.

Italiano :

Ospitato da « Un euro ne fait pas le printemps ». Le plus long poème è una performance artistica partecipativa condotta da Yves Béal, poeta e slammer. Tutti sono invitati a scrivere alcune parole sulla base di uno spunto suggerito.

Espanol :

Organizado por « Un euro ne fait pas le printemps ». Le plus long poème es un espectáculo artístico participativo dirigido por Yves Béal, poeta y slammer. Todo el mundo está invitado a escribir unas palabras a partir de una propuesta inicial.

