Le plus petit festival de bière artisanale ambulant du monde Place du Marché Sanguinet

Place du Marché Allée Raba Sanguinet Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

2025-09-18 2025-09-19 2025-09-20

Le Troquet Vagabond, la guinguette la plus étonnante de Nouvelle-Aquitaine, revient à Sanguinet !

Cette guinguette ambulante sillonne les territoires de Nouvelle-Aquitaine de mai à octobre pour présenter un petit festival convivial / familial autour de la bière artisanale.

En quelques mots

– Une belle guinguette avec 400 places assises, au soleil s’il fait beau, protégée s’il pleut

– Jusqu’à 50 bières artisanales / locales à découvrir tout au long de l’événement, à la pression (vins et softs artisanaux également)

– Animations variées pour tout le monde chaque soir

– Offre de restauration par des food-trucks / acteurs locaux

Programme

Tous les soirs happy hour de 18h à 19h

Jeudi 18h-01h 21h Soirée Quiz / Blindtest

Vendredi 18h-02h 21h30 Soirée Karaoké Géant

Samedi 18h-02h 21h30 Concert .

Place du Marché Allée Raba Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 53 98 37 contact@letroquetvagabond.com

