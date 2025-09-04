Le plus petit festival de la bière artisanale ambulant du monde Montfort-en-Chalosse
Halle du Marché Montfort-en-Chalosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-09-04
fin : 2025-09-06
Une fête ambulante qui sillonne depuis quatre ans la Nouvelle-Aquitaine d’avril à octobre pour présenter un petit festival convivial autour de la bière artisanale.
Une belle guinguette avec environ 400 places assises
Jusqu’à 50 bières artisanales et locales à découvrir et plus encore…
Des animations variées et pour tout le monde
Une offre de restauration de qualité
Et pour ceux qui n’aiment la bière de nombreuses alternatives
Au programme
JEUDI 4 SEPTEMBRE 18h-01h
21h Soirée Quiz / Blindtest
VENDREDI 5 SEPTEMBRE 18h-02h
21h30 Soirée concert avec Xilban Lucu
SAMEDI 6 SEPTEMBRE 18h-02h
Soirée TOP 14 avec UBB vs La Rochelle sur écran géant, suivie d’une soirée KARAOKÉ Géant .
Halle du Marché Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 45 87 16
English : Le plus petit festival de la bière artisanale ambulant du monde
For the past four years, this traveling festival has been criss-crossing the Nouvelle-Aquitaine region from April to October, presenting a small, friendly festival of craft beer.
An attractive guinguette with seating for around 400
Up to 50 local craft beers to discover and more…
German : Le plus petit festival de la bière artisanale ambulant du monde
Ein fahrendes Fest, das seit vier Jahren von April bis Oktober durch die Nouvelle-Aquitaine reist, um ein kleines, geselliges Festival rund um handwerklich gebrautes Bier zu präsentieren.
Ein schönes Guinguette mit ca. 400 Sitzplätzen
Bis zu 50 handwerkliche und lokale Biere zu entdecken und noch mehr…
Italiano :
Da quattro anni questo festival itinerante attraversa la regione della Nouvelle-Aquitaine da aprile a ottobre, presentando un piccolo e accogliente festival basato sulla birra artigianale.
Una bella guinguette con circa 400 posti a sedere
Fino a 50 birre artigianali e locali da scoprire e più…
Espanol : Le plus petit festival de la bière artisanale ambulant du monde
Desde hace cuatro años, este festival itinerante recorre la región de Nouvelle-Aquitaine de abril a octubre, presentando un pequeño y acogedor festival en torno a la cerveza artesanal.
Una atractiva guinguette con capacidad para unas 400 personas
Hasta 50 cervezas artesanales y locales por descubrir y más…
