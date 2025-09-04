Le plus petit festival de la bière artisanale ambulant du monde Montfort-en-Chalosse

Une fête ambulante qui sillonne depuis quatre ans la Nouvelle-Aquitaine d’avril à octobre pour présenter un petit festival convivial autour de la bière artisanale.

Une belle guinguette avec environ 400 places assises

Jusqu’à 50 bières artisanales et locales à découvrir et plus encore…

En quelques mots

Jusqu’à 50 bières artisanales et locales à découvrir

Des animations variées et pour tout le monde

Une offre de restauration de qualité

Et pour ceux qui n’aiment la bière de nombreuses alternatives

Au programme

JEUDI 4 SEPTEMBRE 18h-01h

21h Soirée Quiz / Blindtest

VENDREDI 5 SEPTEMBRE 18h-02h

21h30 Soirée concert avec Xilban Lucu

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 18h-02h

Soirée TOP 14 avec UBB vs La Rochelle sur écran géant, suivie d’une soirée KARAOKÉ Géant .

Halle du Marché Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 45 87 16

English : Le plus petit festival de la bière artisanale ambulant du monde

For the past four years, this traveling festival has been criss-crossing the Nouvelle-Aquitaine region from April to October, presenting a small, friendly festival of craft beer.

An attractive guinguette with seating for around 400

Up to 50 local craft beers to discover and more…

German : Le plus petit festival de la bière artisanale ambulant du monde

Ein fahrendes Fest, das seit vier Jahren von April bis Oktober durch die Nouvelle-Aquitaine reist, um ein kleines, geselliges Festival rund um handwerklich gebrautes Bier zu präsentieren.

Ein schönes Guinguette mit ca. 400 Sitzplätzen

Bis zu 50 handwerkliche und lokale Biere zu entdecken und noch mehr…

Italiano :

Da quattro anni questo festival itinerante attraversa la regione della Nouvelle-Aquitaine da aprile a ottobre, presentando un piccolo e accogliente festival basato sulla birra artigianale.

Una bella guinguette con circa 400 posti a sedere

Fino a 50 birre artigianali e locali da scoprire e più…

Espanol : Le plus petit festival de la bière artisanale ambulant du monde

Desde hace cuatro años, este festival itinerante recorre la región de Nouvelle-Aquitaine de abril a octubre, presentando un pequeño y acogedor festival en torno a la cerveza artesanal.

Una atractiva guinguette con capacidad para unas 400 personas

Hasta 50 cervezas artesanales y locales por descubrir y más…

