Le plus petit festival de la bière artisanale ambulant du monde Sainte-Foy-la-Grande

Terrasse François Mitterrand Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-09

La fête de village itinérante portée par « Le Troquet Vagabond » spécialisée dans la mise en avant des brasseries artisanales de Nouvelle-Aquitaine (mais pas que) termine sa tournée en Gironde !

Au programme de cette 1ère édition des animations gratuites pour tous les publics, différentes tous les soirs, des brasseries artisanales à découvrir, des boissons artisanales sans alcool de Nouvelle-Aquitaine, des stands de restauration locaux et artisanaux avec plusieurs menus proposés, de l’espace pour les familles.

Restauration sur place & animations gratuites tous les soirs.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Terrasse François Mitterrand Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 10 84 animation@saintefoylagrande.fr

