Le plus petit Festival de la bière artisanale Le Troquet Vagabond Marmande

Le plus petit Festival de la bière artisanale Le Troquet Vagabond

Parc de la Fihole Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-07-31

Un bar ambulant qui vous propose un large choix de bières locales et artisanales à la pression, ainsi que de nombreuses animations au fil des saisons !

Programme à venir. .

Parc de la Fihole Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 72 50 71 contact@letroquetvagabond.com

English :

A mobile bar offering a wide selection of local and craft beers on draught, as well as seasonal entertainment!

German :

Eine mobile Bar, die Ihnen eine große Auswahl an lokalen und handwerklich gebrauten Bieren vom Fass sowie zahlreiche Veranstaltungen im Laufe der Jahreszeiten anbietet!

Italiano :

Un bar mobile che offre un’ampia scelta di birre locali e artigianali alla spina, oltre a una serie di eventi stagionali!

Espanol :

Un bar móvil que ofrece una amplia selección de cervezas locales y artesanales de barril, así como una serie de eventos de temporada

