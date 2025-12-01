Le plus petit marché de noël La Maison d’Annie Champdray

Le plus petit marché de noël

La Maison d’Annie 2 Route de Liézey Champdray Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Création artisanale et locale tissus, papier, bijoux, laine, toile, céramique…Tout public

.

La Maison d’Annie 2 Route de Liézey Champdray 88640 Vosges Grand Est +33 3 29 56 45 03

English :

Local crafts: fabrics, paper, jewelry, wool, canvas, ceramics…

L’événement Le plus petit marché de noël Champdray a été mis à jour le 2025-12-03 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES