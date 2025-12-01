Le plus petit marché de noël La Maison d’Annie Champdray
Le plus petit marché de noël La Maison d’Annie Champdray samedi 13 décembre 2025.
Le plus petit marché de noël
La Maison d’Annie 2 Route de Liézey Champdray Vosges
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-13
Création artisanale et locale tissus, papier, bijoux, laine, toile, céramique…Tout public
La Maison d’Annie 2 Route de Liézey Champdray 88640 Vosges Grand Est +33 3 29 56 45 03
English :
Local crafts: fabrics, paper, jewelry, wool, canvas, ceramics…
