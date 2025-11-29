Le plus petit marché de Noël du monde L’arbre à Chapeaux Grand’Combe-Châteleu
L’arbre à Chapeaux 18 Lieu-dit Les Bois du Fourg Grand’Combe-Châteleu Doubs
Tarif : – – EUR
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-11-29 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21
Nous sommes impatients de vous retrouver pour notre traditionnel rendez-vous de décembre, le plus petit marché de Noël du Monde ! Dans une délicieuse ambiance de Noël, vous découvrirez à la fois des créations d’artisans d’art et les œuvres d’artistes dont certaines pièces seront exposées pour la première fois dans notre région ! .
L’arbre à Chapeaux 18 Lieu-dit Les Bois du Fourg Grand’Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 19 11 isabelle@larbre-a-chapeaux.com
