Le plus petit marché de Noël du monde L’arbre à Chapeaux Grand’Combe-Châteleu

Le plus petit marché de Noël du monde

L’arbre à Chapeaux 18 Lieu-dit Les Bois du Fourg Grand’Combe-Châteleu Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

Nous sommes impatients de vous retrouver pour notre traditionnel rendez-vous de décembre, le plus petit marché de Noël du Monde ! Dans une délicieuse ambiance de Noël, vous découvrirez à la fois des créations d’artisans d’art et les œuvres d’artistes dont certaines pièces seront exposées pour la première fois dans notre région ! .

L’arbre à Chapeaux 18 Lieu-dit Les Bois du Fourg Grand’Combe-Châteleu 25570 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 19 11 isabelle@larbre-a-chapeaux.com

English : Le plus petit marché de Noël du monde

