Le Plus Petit Musée du Mond’Oubleau Halle de la Mairie Mondoubleau

Le Plus Petit Musée du Mond’Oubleau 19 et 20 septembre Halle de la Mairie Loir-et-Cher

Entrée libre

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La salle des mariages se transforme en mini-musée !

Exposition de « petits trésors » ou objets de curiosité, donnés ou prêtés par les habitants, acquis par la mairie, ou retrouvés dans le grenier de l’hôtel de ville. Chacun constitue une part du récit patrimonial de la cité.

Le vendredi, journée réservée aux scolaires, ce sont les classes de Mondoubleau qui visiteront ce mini-musée.

Halle de la Mairie Place du Marché 41170 Mondoubleau Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Mairie de Mondoubleau, ancienne halle

