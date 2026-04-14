Le plus proche des mystères : découvrons les vaches et les poules qui nous sont si familières !, Atelier Dulcie-September, Nantes

Le plus proche des mystères : découvrons les vaches et les poules qui nous sont si familières ! Mercredi 22 avril, 19h15 Atelier Dulcie-September Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T19:15:00+02:00 – 2026-04-22T20:45:00+02:00

Fin : 2026-04-22T19:15:00+02:00 – 2026-04-22T20:45:00+02:00

Les vaches, les poules, les cochons : ce sont des animaux dont nous entendons parler depuis la plus tendre enfance. Parfois on a l’occasion de les rencontrer : dans un jardin, une prairie, une ferme… ils nous sont très familiers, si familiers que nous ne nous posons plus beaucoup de question à leur sujet. Et pourtant, ils ont beaucoup de chose à nous raconter !

Que se cache-t-il chez ces animaux dit « d’élevage » : est-ce que l’utilité qu’ils ont pour nous les définit vraiment ? Ou n’y-t-il pas derrière cette qualification un monde d’émotions, de cognition, de besoins qui pourraient nous surprendre et nous amener à les percevoir différemment ?

Lors de cet atelier nous allons essayer de nous mettre à leur place : en tant que poule, que vache, de quoi ais-je besoin dans mon habitat pour me sentir bien ? de qui ais-je besoin autour de moi ?

Et si ces animaux pouvaient parler, quels droits aimeraient-ils que l’on respecte ?

Rendez-vous le 22 avril, de 19h15 à 20h45 pour partir à la découverte de ces animaux qui nous si familiers et pourtant bien mystérieux !

Nous serons accueillis à l’Atelier Dulcie September à Nantes : l’atelier est gratuit et les inscriptions sont juste ici : https://forms.gle/NTGbNGN17GaBtEvG9

Un atelier organisé par l’association Lueur Animalis en collaboration avec Ethosph’r

Atelier Dulcie-September Place Dulcie-September (Ex-École des Beaux-Arts de Nantes), Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/NTGbNGN17GaBtEvG9 »}] [{« link »: « https://forms.gle/NTGbNGN17GaBtEvG9 »}]

Partons à la découverte d’animaux qui nous semblent très familiers mais qui ont beaucoup de choses à nous raconter ! L’éthologie ouvre la porte vers le monde émotionnel et cognitif des animaux éthologie sciences

Lueur Animalis