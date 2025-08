Le plus proche gagne Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon

Le plus proche gagne Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon jeudi 28 août 2025.

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-08-28 19:30:00

2025-08-28

Participez à ce nouveau jeu e culture générale

Gratuit si prise de consommations régulières ( avec un minimum de 6€ de consommation) .

Boulevard du Docteur Moutel Bar à jeux le Chifoumi Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 contact@chifoumi-bar.fr

English :

Take part in this new general knowledge game

German :

Nehmen Sie an diesem neuen Spiel zur Allgemeinbildung teil

Italiano :

Partecipate a questo nuovo gioco di cultura generale

Espanol :

Participe en este nuevo juego de cultura general

L’événement Le plus proche gagne Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-07-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis