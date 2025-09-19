“LE PLUS SIMPLE APPAREIL” PHOTO A LA CHAMBRE DE RUE Saint-Hippolyte
Chemin du Boutou Saint-Hippolyte Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-19 16:30:00
fin : 2025-09-19 18:30:00
2025-09-19
1 photo toutes les 10 mn / 5 personnes maxi par photo.
Chemin du Boutou Saint-Hippolyte 66510 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 11 92
English :
1 photo every 10 minutes / max. 5 people per photo.
German :
1 Foto alle 10 Minuten / max. 5 Personen pro Foto.
Italiano :
1 foto ogni 10 minuti / massimo 5 persone per foto.
Espanol :
1 foto cada 10 minutos / máx. 5 personas por foto.
